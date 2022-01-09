رقم مرعب .. إبراهيموفيتش يلاحق رونالدو بهدفه في فينيسيا

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لتحقيق الفوز على فينيسيا، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه، ليلاحق به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ميلان حقق الفوز على فينيسيا بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليعتلي صدارة الدوري مؤقتًا بفارق نقطتين على إنتر ميلان، الذي تنتظره مواجهة أمام لاتسيو مساء اليوم الأحد.

هدف إبراهيموفيتش جاء في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من اللاعب رفائيل لياو، ليضعها النجم السويدي بكل سهولة في المرمى.

ووفقًا لما نشره موقع "أوبتا" للأرقام وإحصائيات كرة القدم، استطاع إبراهيموفيتش استطاع أن يسجل في 80 فريقًا بهدفه في مرمى فينيسيا.

وكتب أوبتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "فينيسيا هو الفريق الثمانين المختلف الذي سجل ضده زلاتان إبراهيموفيتش في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبار منذ عام 2000".

80 - Venezia are the 80th different team against which Zlatan #Ibrahimovic has scored in the Big-5 European leagues: since 2000, the Swedish player became only the 2nd player to reach this milestone, after Cristiano Ronaldo (on December 30 v Burnley). Multiplicity.#VeneziaMilan pic.twitter.com/yUkJbAIxDH — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

وتابع: "أصبح السويدي ثاني لاعب يصل إلى هذا الإنجاز، بعد كريستيانو رونالدو في 30 ديسمبر الماضي ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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رونالدو حقق هذا الرقم منذ أسبوعين، بعد أن سجل في فوز مانشستر على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بآخر مباريات الفريق الأحمر في عام 2021.