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انتقد روبرتو مانشيني النقص «المحرج» في اللاعبين الإيطاليين بالدوري المحلي، بعدما اضطر إلى استدعاء مراهقين قليلي الخبرة لخوض دوري الأمم الأوروبية. ومع إخفاق المنتخب في بلوغ ربع النهائي، أقر المدرب بأنه مضطر إلى المجازفة لإعادة بناء الفريق.

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مانشيني يلجأ إلى الشباب في دوري الأمم الأوروبية

كشف مانشيني أن قلة اللاعبين الإيطاليين في الدوري المحلي لم تترك له خيارًا يُذكر سوى استدعاء شبان لا يملكون إلا خبرة محدودة في دوري الدرجة الأولى. وفي مقابلة مع كورييري ديلو سبورت، تحدث مدرب إيطاليا عن اختياراته الأخيرة للقائمة.

قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، ضم مانشيني عدة مراهقين إلى معسكر المنتخب، بينهم لاعبا الفئات السنية ريكاردو كاسانو وسيموني لونتاني. وجاءت هذه الخطوة خلال فترة دولية شهدت نتائج متباينة لإيطاليا، التي فازت على فرنسا قبل أن تنهي خسارتها أمام بلجيكا 4-1 آمالها في بلوغ ربع النهائي.

أرقام الدوري الإيطالي «المحرجة» تفرض التغيير

تكمن أسباب إحباط مانشيني في تقلص عدد اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخب الذين يشاركون بانتظام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ومع الانخفاض الحاد في حضور اللاعبين المحليين، يرى المدرب أنه مضطر إلى البحث خارج دائرة اللاعبين الأساسيين في أنديتهم للحفاظ على قدرة المنتخب على المنافسة.

وقال مانشيني: «اضطررت إلى استدعاء لاعبين شباب، بعدما تراجعت نسبة اللاعبين الإيطاليين في الدوري المحلي إلى 30%. إنه رقم محرج. ليس أمامي خيار سوى البحث عن لاعبين شباب يملكون إمكانات وقادرين على التطور».

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عزوف الأندية ومشكلة مستمرة منذ 20 عامًا

تأتي معاناة إيطاليا الحالية في ظل سجل حديث مخيب. فعلى الرغم من تتويج المنتخب بكأس العالم أربع مرات، فإنه فشل في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة. وأمام بلجيكا، أظهر مانشيني استعداده للوثوق بالمواهب الصاعدة، إذ منح المهاجم ألفادجو سيسيه، البالغ من العمر 20 عامًا والذي سجل عشرة أهداف لميلان هذا الموسم، مشاركته الدولية الأولى. ويؤكد مانشيني أن المشكلة الهيكلية ليست جديدة، ولا يتوقع أي مساعدة من الأندية المحلية.

وقال: «عليّ المجازفة بإشراكهم في مباريات مهمة. الأندية لا تهتم بالمنتخب، الذي يتعين عليه إيجاد حلوله بنفسه. لا جدوى من الشكوى من وضع قائم منذ 20 عامًا على الأقل؛ علينا ببساطة البحث عن اللاعبين ومنحهم الخبرة، حتى لو عنى ذلك المخاطرة بتلقي بعض الهزائم».

رهان طويل الأمد على مستقبل إيطاليا

بعد انتهاء مشوارها في دوري الأمم الأوروبية عند دور المجموعات، تواجه إيطاليا الآن مرحلة انتقالية حاسمة. وسيواصل المنتخب البحث عن المواهب الصاعدة وتسريع انتقالها إلى المستوى الدولي الأول. ورغم ما تنطوي عليه هذه المقاربة من خطر التعثر على المدى القصير، فإن إيطاليا تأمل أن تؤتي هذه الخبرة المبكرة ثمارها في نهاية المطاف على أكبر مسرح كروي.