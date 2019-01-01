رقم قياسي - مانشستر يصل إلى الهدف 2000 في البريميرليج

أول نادي يصل للرقم

أصبح مانشستر يونايتد أول نادي يبلغ 2000 هدف في البريميرليج بالهدف الذي سجله في مرمى نورويتش مساء الأحد.

وكان ماركوس راشفورد قد سجل الهدف 1999 في مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع ليفربول الجولة الماضية.

ويعد يونايتد هو أول الأندية التي بلغت حاجز الألفي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً على أرسنال صاحب 1858 هدف.

ويمر مانشستر يونايتد بموسم مخيب للآمال حتى الآن بعدما جمع فقط عشر نقاط بعد مرور تسع جولات، مما يجعله يحتل الترتيب الخامس عشر.