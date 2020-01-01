رقم قياسي جديد لرونالدو في الدوري الإيطالي

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية في يوفنتوس.

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي رقمًا قياسيًا جديدة في مواجهة فريقه بالأمس أمام بولونيا في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا الرقم عقب أن سجل رونالدو الهدف الأول لفريقه في المباراة من ركلة جزاء سددها بنجاح في مرمى الفريق صاحب الأرض.

وكان الهدف الذي سجله رونالدو هو رقم 22 له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتجاوز الرقم الخاص به في الموسم الماضي والذي كان 21 هدفًا.

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وبشكل إجمالي كان الهدف هو رقم 43 للنجم البرتغالي في الدوري الإيطالي منذ قدومه من ريال مدريد مطلع الموسم الماضي في صفقة قياسية.

وصول رونالدو لهذا الرقم يجعله اللاعب البرتغالي الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما تجاوز روي كوستا لاعب فيورنتينا وميلان المعتزل.

وكان كوستا قد أمضى 12 عامًا في الدوري الإيطالي بين فيورنتينا وميلان بين الفترة من 1994 و2006.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أنهى لقاء الأمس بالفوز بهدفين نظيفين وعزز من صدارته لترتيب الدوري الإيطالي بعدما وصل للنقطة رقم 66.