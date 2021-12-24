رقم قياسي "اقتصادي" ويفوق رونالدو.. راتب صلاح المطلوب للتجديد مع ليفربول!

إن أراد ليفربول الإبقاء على محمد صلاح لأبعد من الصيف المقبل، فسيتوجب عليه منح الدولي المصري راتبًا يفوق ذلك الذي يتقاضاه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وإلا خسارة الفرعون ستصبح محتمة.

هذا ما قالته شبكة "ESPN" في تقرير لها حول وضع صلاح الحالي مع الريدز، واعتبرت أن العامل المادي ولا شيء سواه هو سيحسم مستقبل الملك المصري في أنفيلد.

ولا يزال عقد صلاح ممتدًا مع ليفربول حتى صيف 2023، إلا أنه في حالة رفضه التجديد سيتم بيعه على الأغلب بالصيف المقبل لجني مكسب مادي من خلفه بدلًا من الرحيل مجانًا في العام التالي.

ما هو راتب صلاح الجديد المتوقع مع ليفربول؟

ووفقًا للشبكة، فإن ليفربول عليه أن يعرض على صلاح راتب يفوق ما يتقاضاه رونالدو، أي أكثر من 480 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

الراتب المتوقع لإرضاء صلاح وقبوله البقاء في ليفربول هو 500 ألف جنيه استرليني، ليصبح أكثر اللاعبين أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي نفسه.

ولم يسبق لأي لاعب في أي نادٍ الحصول على نصف مليون جنيه استرليني أسبوعيًا، إلا أن ما يقدمه صلاح فنيًا قد يجعله يصنع التاريخ اقتصاديًا بطريقته الخاصة.

ما هو راتب صلاح الحالي مع ليفربول؟

عندما جدد صلاح عقده مع ليفربول عام 2018، بات أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في الميرسيسايد بجنيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ومع الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في السنوات الماضية، يطمح صلاح في عقد كبير أخير، لا سيما وأنه يبلغ حاليًا 29 عامًا، أي أنها فرصته الأخيرة لكسب الأموال.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

الأزمة ليست في قدرة ليفربول على الوفاء براتب الدولي المصري، بل في تبعات منحه هذا الرقم الضخم على بقية زملائه في الفريق.

من المفهوم أن كل النجوم سيطالبون التعامل بالمساواة، لذلك فإن أراد النادي الإنجليزي ترضية الجميع سيتعين عليه رفع كتلة رواتبه بصورة كبيرة.

لكن يبقى السؤال في الوقت نفسه عن النادي الذي يمكنه دفع راتبًا مماثلًا لصلاح من مختلف الدول، فلا يوجد تقريبًا سوى باريس سان جيرمان وبدرجة أقل ريال مدريد من يمكنهما فعل ذلك.

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