هذا ما أوردته صحيفة «AS» الرياضية الإسبانية. ووفقًا لذلك، يريد النادي من بيلباو الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو، وهو المبلغ المنصوص عليه في العقد. ويُعتبر نادي برشلونة أحد الأندية المهتمة باللاعب، حيث يُقال إنه استفسر عن المدافع.

وقد أظهر لابورت أداءً مقتنعاً خلال فوز إسبانيا بكأس العالم كلاعب أساسي في قلب الدفاع إلى جانب باو كوبارسي لاعب برشلونة. ولم يستقبل حامل لقب بطولة أوروبا سوى هدف واحد سجله البلجيكي تشارلز دي كيتيلاري في طريقه للفوز بلقب كأس العالم، بفضل هذا الثنائي في قلب الدفاع.

لا يزال لابورت مرتبطًا بعقد مع نادي أتلتيك بيلباو حتى عام 2028. وإذا ما دفع نادٍ ما بالفعل 80 مليون يورو مقابل ضمه، فسيكون ذلك أمرًا لافتًا للنظر نظرًا لعمره الذي يبلغ 32 عامًا. وبالنسبة للنادي الباسكي، ستكون هذه الصفقة عملاً تجارياً ضخماً في كل الأحوال، حتى لو اضطروا للتخلي عن لاعب أساسي وعن أحد أعمدة الفريق: فقبل عام واحد فقط، أعادوا لابورت من نادي «النصر» الذي يلعب فيه رونالدو إلى الدوري الإسباني، ودفعوا مقابل ذلك 10 ملايين يورو فقط. وبعد 12 شهراً، أصبح بإمكانهم جني ثمانية أضعاف هذا المبلغ.

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لعب لابورت بالفعل في فرق الناشئين لنادي أتلتيك، وانتقل في عام 2018 إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو. وبقي هناك لمدة خمس سنوات ونصف قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. ومنذ بداية سبتمبر 2025، عاد مرة أخرى إلى بيلباو.

في الموسم الماضي، خاض 25 مباراة في الدوري مع بيلباو، وسجل خلالها تمريرتين حاسمتين. وفي كأس العالم التي أقيمت في أمريكا الشمالية، لعب البطولة كاملة في جميع المواجهات حتى الوصول إلى النهائي. وفي المباراة النهائية ضد الأرجنتين، تم استبداله في الوقت الإضافي بعد 99 دقيقة.