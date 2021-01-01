رقم تاريخي وتخطي رونالدو .. ماذا قدم ميسي أمام غرناطة؟

ميسي يتألق ويسجل ويبتسم

بدأ ليونيل ميسي العام الجديد بوجه مغاير وابتسامة على محياه وبأرقام ذكرت الجماهير بالمستوى المعهود للنجم الأرجنتيني وذلك بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الحالي تركت علامات استفهام حول وضعه مع الفريق الكتالوني.

ليونيل ميسي استعاد التألق في ليلة حصل فيها على الكثير من الإشادات، وكذلك أنطوان جريزمان كسر صيامه عن التسجيل وتألق رفقة النجم الأرجنتيني، ليقود تألقهما برشلونة للفوز 4/0 وتعزيز المركز الثالث.

وبالنظر إلى أرقام ميسي في المباراة تجد أن هناك أكثر من مجرد هدفين، وعلى الهامش، وجب التنويه أنه سجل هدفين من "ماركة ميسي" التي غابت عنه في الأشهر الأخيرة.

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ميسي لم يصنع أي هدف، ولم يسدد ولا كرة سوى الهدفين، حيث سدد تسديدتين فقط سجل منهما هدفين، لا تسديد خارج المرمى ولا كرة تم التصدي لها.

ميسي لمس الكرة 67 مرة فقط، قام بمحاولة واحدة للمراوغة ولم ينجح فيها في شيء ليس بالمعتاد فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني واعتياده على الترويض والمرور من بين اللاعبين.

مرر البرغوث 51 تمريرة صحيحة من أصل 59 تمريرة خرجت من قدميه بنسبة نجاح وصلت إلى 84%، ومنح كرتين طوليتين فقط وصلت منهما واحدة إلى من أرسلها إليه والأخرى لم تصل.

أما التمريرات المفتاحية والكرات العرضية فلم يكن لميسي نصيب منها في مباراة اليوم، وفي رقم سلبي خسر ميسي الكرة 10 مرات وتعرض للعرقلة مرتين.

بهدفي اليوم، وصل ميسي إلى 11 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم ليصبح هدافًا لليجا في موسمها الحالي، وهنا نصل إلى الرقم الذي أخبرناك في بداية الأمر أنه تاريخي، والذي لا بد أنك تبحث عنه مع توالي الأسطر.

ميسي أصبح أكثر لاعب يسجل 10 أهداف فأكثر لعدد مواسم متتالي، حيث عادل كريستيانو رونالدو بـ 15 موسمًا متتاليًا يسجل فيها 10 أهداف أو أكثر بداية من موسم 2006/2007 وحتى الموسم الحالي.

أما فيما يخص تخطيه لكريستيانو رونالدو، فقد حطم ليونيل ميسي رقم صاروخ ماديرا في الركلات الحرة بقمصان الأندية، حيث وصل ميسي إلى الهدف رقم 48 مع برشلونة من ركلة حرة مباشرة بينما توقف رصيد رونالدو عند 47.

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في النهاية، كانت المباراة بالنسبة لميسي مثالية من حيث المردود في 65 دقيقة فقط لعبها قبل أن يتم استبداله، ابتسامته واحتفالاته بالأهداف تطمئن قلوب مشجعي برشلونة فيما يتعلق بحالته النفسية والتي ستقوده بالطبع إلى أفضل مستوياته.