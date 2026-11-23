في سن الخامسة والثلاثين، كان يفترض أن يكون انتقال كيفين دي بروينه إلى نابولي بمثابة الانتقال المثالي، إعادة لتجربة مواطنه دريس ميرتينس الذي تحول لأسطورة في مدينة الجنوب، وانتقال لفريق كبير بطل لبلاده بعد سنوات في إنجلترا مع سيتي فاز بها بكل شيء، تجربة كانت لتكون خطوة تمهيدية نحو نهاية مشواره بدلًا من الانتقال لأمريكا والسعودية، الوجهات التي رفضها اللاعب واختار البقاء في أوروبا.

ولكن جنة الجنوب التي كانت لميرتينس تحولت لجحيم بالنسبة لدي بروينه، معاناة داخل وخارج الملعب، خارجه من يعرف شوارع نابولي سيتفهم كلمات زوجة اللاعب عن عدم قدرتهم من مغادرة المنزل ورغبتها بالمغادرة في أقرب وقت، بينما داخل الميدان فحدث ولا حرج ..

البداية من أساليب أنطونيو كونتي الدفاعية التي وجد نفسه حبيسًا لها البلجيكي في عامه الأول مع نابولي، ثم الدخول في دوامة انهيار الفريق المعتادة لنهايات المدرب الإيطالي مع فرقه وما ينتج منه من تراجع للمستوى وتفكك للفريق، والضحية كان دي بروينه الذي بدلًا من اللعب مع بطل إيطاليا، وجد نفسه في معركة طاحنة متعددة الأطراف لا ناقة ولا جمل فيها.

رحل كونتي وجاء من هو أسوأ، ديناصور يدعى ماسيمليانو أليجري يعيش كرة القدم على إيقاع إنجازاته قبل سنوات فاتت مع يوفنتوس وميلان، والنتيجة بداية كارثية لنابولي محليًا وقاريًا، ودي بروينه تائه في أرض الملعب لا يعرف لنفسه مركزًا وغير قادر على استعادة مستوياته المعهودة، والتي أثبت المنتخب البلجيكي مع مارك فان بوميل أنه قادر على استحضارها، وسحق إيطاليا برباعية مؤخرًا خير دليل.

المباريات التالية مان سيتي دوري أبطال أوروبا 15:00 نابولي شاهد

الأنباء خرجت مؤخرًا عن خروج دي بروينه في يناير من نابولي كحل يريح كل الأطراف، الحديث كان عن بي إس في إيندهوفن في هولندا، فريق كبير في دوري أقل تنافسية يعطيه متنفسًا للعب بأريحية والظهور بمستواه كما يحدث حاليًا مع الأسطورة الكرواتية إيفان بيريشيتش بنفس الفريق، ويزيح عنه عبء معاناته الأسرية أيضًا في إيطاليا.

المعضلة؟ تمسك نابولي بالحصول على استفادة مالية (قيل ثمانية ملايين يورو) بينما يعرض إيندهوفن بحد أقصى مليوني يورو، ليخرج مقترحًا بنقل دي بروينه إلى باريس سان جيرمان من الصحفي البلجيكي "ساشا تافولييري" قد يكون مربحًا للجميع.

باريس سان جيرمان قرر دخول ميركاتو يناير بعد إصابتي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابهما على الأرجح لنهاية الموسم. الأنباء تشير إلى رغبة النادي الفرنسي في عنصر جناح شاب يكون بمثابة الاستثمار المستقبلي، ولكن ماذا عن فكرة ضم لاعب خبر قادر على الإضافة لستة أشهر قابلة للتمديد؟

دي بروينه أثبت أنه قادر بعد على العطاء، معاناته في إيطاليا مرتبطة بظروف نابولي نفسها وعدم تأقلمه خارج الميدان مع طبيعة المدينة الجنوبية الساحلية حيث النجوم يحاصرون في الشوارع، ونتذكر معاناة مارادونا وهامشيك ولافيتسي حتى الجنون، بينما في كل مناسبة مع بلجيكا أثبت أنه قادر على الإضافة والتألق بعد، ولذا تمسك فان بوميل بعدم اعتزاله.

انتقال دي بروينه لفرنسا ودوريها الأقل تنافسية سيكون ملائمًا لإظهار إبداعاته، كما أنه سيكون خير مساند لتألق مواطنه ميكا جودت الذي عانى حتى الآن للتألق مع بي إس جي منذ انتقاله في الصيف من أياكس، وعقد بستة أشهر ودفع ما يطلبه نابولي لن يكون بالصعب على باريس، وسيوفر عليه الملايين المطلوبة لضم أهدافه الشابة مثل جونيور كروبي وباريس برونر، وحتى إذا لم تنجح التجربة، يمكنه العودة لضم أحدهما إذا أراد في الصيف، ووقتها سيكون تعافى الثنائي خفيتشا ودوي ويمكن تقييم مدى حاجة الفريق للدعم من أساسه.

دي بروينه إلى باريس سان جيرمان في يناير ستكون بمثابة الصفقة التي سيفوز بها الجميع، البلجيكي يحصل على "الرقصة الأخيرة" على المسرح العالمي مع أفضل أنديتها الآن، باريس سيضم معوضًا على أعلى مستوى لمصابيه، ونابولي يتخلص من الصفقة الفاشلة ويقلص خسائره.