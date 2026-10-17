رقد دون حراك وغادر الملعب على نقالة.. رعب في تشيلسي بسبب إيمليانو مارتينيز!

بقي حارس تشيلسي إيميليانو مارتينيز ممدداً بلا حركة على أرض الملعب بعد تصادم عنيف مع جاراد برانثويت، المعار سابقاً إلى آيندهوفن، خلال مباراة بعد ظهر السبت خارج الديار ضد إيفرتون. وتلقى الأرجنتيني العلاج لعدة دقائق قبل أن يحل مكانه مايك بيندرز الذي خاض أول مباراة له. وفاز تشيلسي بنتيجة 0-2 بفضل هدفين سجلهما بيدرو نيتو في الشوط الثاني.

في الدقيقة 66 من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب هيل ديكنسون، أرسل كيرنان ديوسبري-هول ركلة حرة لإيفرتون داخل منطقة الجزاء. وتوجه مارتينيز وبرانثويت كلاهما نحو الكرة بكل قوة، فتصادم رأساهما.

سقط اللاعبان أرضاً على الفور. ونهض برانثويت بعد فترة، لكن مارتينيز ظل بلا حركة. ونادى اللاعبون بشكل عاجل على الطبيب، وأسرع عدد من أعضاء الطاقم الطبي إلى أرض الملعب لعلاج حارس تشيلسي.

ودخلت نقالة إلى أرض الملعب في ظل تصاعد القلق. وبقي مارتينيز على العشب لعدة دقائق بينما كان الطاقم الطبي يفحصه.

وتلقى الحارس الاحتياطي مايك بيندرز (21 عاماً) التعليمات على الخط الجانبي بينما كان مارتينيز لا يزال يتلقى العلاج. وعندما تبين أن الأرجنتيني غير قادر على المواصلة، أخذ البلجيكي مكانه في حماية العرين.

وبوجود يوريل هاتو في التشكيلة الأساسية، عانى تشيلسي أمام إيفرتون في الشوط الأول. وأتيحت لتييرنو باري وجاك جريليش عدة فرص جيدة لأصحاب الأرض، لكن مارتينيز أبقى تشيلسي في المباراة بعدة تصديات. وعلى الجهة المقابلة، اصطدمت كرة قوية من موازيس كايسيدو بالعارضة، في حين منع هاريسون أرمسترونغ هدفاً لماكسنس لاكروا على خط المرمى. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.

وبعد استراحة ما بين الشوطين، تقدم بيدرو نيتو بهدف لتشيلسي بعد بناء جيد للهجمة من مورجان روجرز وهاتو. وضغط إيفرتون بحثاً عن التعديل، لكن البديل بيندرز حافظ على نظافة شباكه، إذ تصدى لكرة رأسية من باري في الدقائق الأخيرة إلى جانب محاولات أخرى.

وفي عمق الوقت بدل الضائع، سجل نيتو الهدف الثاني 0-2 بعد ركلة حرة مرتدة، لينهي سلسلة إيفرتون دون خسارة.