رفع الراية البيضاء .. خطوة ملفتة من جانب الهلال في قضية كنو

الهلال يرسل أمولًا في حسابات نادي النصر

قامت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بتسديد أكثر من نصف غرامة قضية محمد كنو لاعب وسط الزعيم، لصالح نادي النصر.

مركز التحكيم ينصف النصر

في أواخر أغسطس الماضي، انتهت قضية كنو المثيرة، بعدما أصدر مركز التحكيم قراراته مدينًا الهلال..

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Shahid Shahid

القضية كانت قد تفجرت في يناير الماضي، بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، ليوقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر، ثم عاد بعدها بأيام ووقع عقدًا جديدًا مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في توقيت واحد.

النصر بالتبعية قدم شكواه أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتقرر الغرفة بعد تحقيقات دامت لأشهر، إيقاف اللاعب أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 27 مليون ريال لصالح النصر، قبل أن يتم تخفيضها إلى 20 مليون فقط.

وقدم الهلال استئنافه على هذه العقوبات أمام مركز التحكيم، ليقر المركز أيضًا نفس العقوبات التي أصدرتها الغرفة.

وغاب كنو عن المشاركة مع الهلال في بطولة دوري روشن للمحترفين الفترة الماضية، بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه.

الهلال يسدد جزءً من غرامة قضية كنو

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن تنفيذ إدارة الهلال قرار مركز التحكيم الرياضي، فيما يخص قضية محمد كنو، بتسديد جزءًا من الغرامة الموقعة.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال قام بتسديد مبلغ حوالي 12.5 مليون ريال، عبر حوالة بنكية، تم تحويلها إلى نادي النصر.

ويتبقى على الهلال مبلغ 7.5 مليون ريال لصالح نادي النصر، سيتم تسديدهم خلال الفترة القادمة.

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