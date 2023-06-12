"رفض كريستيانو رونالدو و140 مليون ريال" .. نجم عالمي يتراجع عن اتفاقه مع النصر

أكبر صدمة لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تراجع نجم عالمي كبير، عن الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر وعد جماهيره بصفقات عالمية، في الصيف الحالي؛ لمساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

ووفقًا لصحيفة "The Guardian"، رفض النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الانضمام إلى رونالدو في نادي النصر.

وكشفت الصحيفة، عن أن العالمي، عرض على زاها، راتبًا سنويًا يُقدر بـ30 مليون جنيه استرليني "140 مليون ريال سعودي تقريبًا"، للانضمام إلى الفريق، إلا أن اللاعب لا يزال يرى نفسه قادرًا على المنافسة بقوة، في الملاعب الأوروبية.

وأِعلنت الصحيفة، تفاوض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم الإيفواري، في الوقت الحالي؛ لبحث إمكانية التعاقد معه، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس، في 30 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن أكثر من إعلامي عالمي، أكدوا في وقتٍ سابق، اتفاق ويلفريد زاها مع نادي النصر؛ ليكون أولى صفقات الفريق، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.