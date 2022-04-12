رفض قاطع من رئيس الأهلي .. مكالمة غريبة تجمع النفيعي بعضو جمعية عمومية

خلال الفترة الماضية، هدأت حدة الأجواء بين ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السعودي، وجمهور ناديه إلى حد كبير، في ظل تأكيدات الأول الدائمة على أن الموسم المقبل سيكون مختلفًا كليًا عن الحالي، لكن يبدو أن هناك محاولات خفية لعرقلته.

الراقي ودع كافة المنافسات:

الفريق الجداوي عانى الأمرين طوال الموسم الجاري، حتى أنه ودع المنافسة على كافة البطولات المحلية مبكرًا، ولم ينجح بالأساس في التأهل للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ثلاث نقاط فقط تفصل الراقي عن مراكز الهبوط، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع بقاء خمس جولات متبقية على النهاية.

إدارة الأهلي اضطرت خلال الفترة الماضية لإقالة المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي، والتعاقد مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي، والذي يسير بشكل جيد إلى حد ما مع الفريق.

أمام كل هذه التذبذبات، طالبت الجماهير مرارًا وتكرارًا النفيعي بتقديم استقالته هو ومجلسه، خاصةً وأنها طالبته كثيرًا بإقالة هاسي إلا أن الإدارة تأخرت، حتى أصبح وضع الفريق بالدوري المحلي سيئًا.

ماذا حدث بين النفيعي وعضو الجمعية العمومية؟

من خلال تصريحات النفيعي، يبدو أنه واثق تمام الثقة من نجاح الموسم المقبل للراقي، إذ أكد في أكثر من مناسبة أنه بدأ بالفعل التجهيز له، ووضع عينه على أكثر من صفقة قوية سيتم إبرامها.

هذه التصريحات أدت لتهدئة غضب الجماهير إلى حد كبير، فأصبح الدعم الكامل للإدارة هو المسيطر على الموقف من الغالبية العظمى.

لكن يبدو أن هناك فئة لا تثق في رئيس النادي الجداوي، وحتى تصريحاته الواثقة لم تقنعها..

وفقًا للصحفي نايف العتيبي فإن أحد أعضاء الجمعية العمومية تواصل مع ماجد النفيعي، وطالبه بتقديم استقالته من رئاسة النادي على الفور.

وأوضح العتيبي أن العضو تواصل مع رئيس ذهبي أسبق للأهلي، ومع النفيعي، في محاولة لتعجيل برحيل الأخير، لكن رئيس النادي الجداوي رفض تمامًا الحديث عن رحيله في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل العمل على ملفات الموسم الجديد.

وأبدى النفيعي استغرابه من طلب العضو، خاصةً بعد نجاحه في توقيع عقد رعاية جديد مع شركة وسط جدة بقيمة 100 مليون ريال سنويًا لمدة 20 عامًا.

النفيعي لم يكمل عامه الأول مع الأهلي:

الرئيس الحالي للأهلي تولى المسؤولية في فترة صعبة للغاية، بعد تقديم عبد الإله مؤمنة لاستقالته، نظرًا لتراجع النادي على كافة المستويات.

وفي مايو 2021، فاز النفيعي في انتخابات الراقي، بعد منافسة مع زياد اليوسف، انتصر بها باكتساح.

وسبق للنفيعي أن ترأس النادي الجداوي لعدة أشهر في 2018، لكنه رحل لظروف خاصة وقتها.

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