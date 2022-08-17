صفقة جديدة للمدرب الفرنسي

اقترب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة التعاقد مع جيسون ديناير مدافع المنتخب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ27 سنة عقده انتهى مع ليون بعد نهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان.

وقالت مصادر لموقع "كووورة" إن النصر نجح في الظفر بخدمات ديناير، ووقع معه على عقد لمدة 3 سنوات، ليخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أوروبا.

وأوضحت أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، ومن المتوقع أن يصل للرياض خلال الأيام القليلة المقبلة للتوقيع بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض ديناير الانتقال إلى صفوف فالنسيا الإسباني، مفضلًا العمل مع رودي جارسيا مدرب النصر الجديد، الذي سبق أن أشرف على تدريبه خلال عمله مع ليون.

ونجح جارسيا في إقناع اللاعب برفض جميع العروض الأوروبية المقدمة له، من أجل الانتقال للنصر، حيث بدأت المفاوضات قبل شهر وتوقفت لفترة قبل أن تعود الأسبوع الماضي.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الرابعة للنصر هذا الصيف بعد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والظهير الأيسر جسيلان كونان والمحور البرازيلي لويس جوستافو.

جدير بالذكر أن ديناير يمتلك مسيرة مميزة في أوروبا، حيث سبق أن لعب لسلتيك ومانشستر سيتي وجلطة سراي وليون وسندرلاند.

وعلى الصعيد الدولي شارك في 35 مباراة مع منتخب بلجيكا، وظهر في يورو 2020 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.