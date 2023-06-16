لماذا رفض سالم الدوسري الاحتراف في أوروبا؟ .. كشف الحقيقة الصادمة

كشف أسرار عدم احتراف سالم الدوسري في الملاعب الأوروبية

الجميع ينظر إلى سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، على أنه الأفضل في السعودية، منذ عدة سنوات، بل أن البعض يضعه بين أساطير المملكة عبر كافة العصور؛ إذًا يبقى السؤال المحير: "لماذا لم يحترف اللاعب في أوروبا؟!".

الدوسري لعب طوال مسيرته الكروية في نادي الهلال، بداية من الفئات السنية، وحتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث لم يخرج سوى لمدة 6 أشهر فقط، عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، بقرار من هيئة الرياضة السعودية وقتها، استعدادًا لكأس العالم بروسيا.

الإعلامي الرياضي محمد الذايدي كشف عن "سببين" وراء عدم احتراف سالم، رغم موهبته الكروية الكبيرة، وقدرته على المنافسة في الملاعب الأوروبية.

وأشار الذايدي في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي"، إلى أن اللاعب، وجد نفسه وهو في سن الـ18 أو 19 سنة، يحصل على راتب سنوي يقدر بـ4 و5 ملايين ريال سعودي.

وأَضاف الإعلامي الرياضي: "هذه كانت سياسة الأندية السعودية وقتها مع كافة المواهب؛ منحهم رواتب مغرية، لمنع رحيلهم واحترافهم في أوروبا"، واصفًا هذا الأمر بـ"الأنانية".

وأوضح محمد الذايدي، أن سالم الدوسري، عندما تقدّم في العمر، وجد نفسه محترفًا في أفضل نادٍ آسيوي، مفضلًا البقاء معه، عن الاحتراف في أندية الوسط بأوروبا.