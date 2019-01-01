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رفض باريس سان جيرمان بسببه - كيف يرى ساري رابيو؟

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Getty Images
رابيو إلى يوفنتوس في وجود ساري بعدما رفض الذهاب إلى باريس سان جيرمان بسببه هو ورابيو وموتا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

رفض ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي مفضلا قيادة تشيلسي بسبب أدريان رابيو. 

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وكان ساري قد فضل الاستمرار مع نابولي بعد موسم 2017 حينما وصله عرض من باريس سان جيرمان.

وحول ذلك، قال صديق صاحب الـ 60 عامًا ماركو براشي إن ساري أخبره عن السبب الحقيقي وراء رفض عرض نادي العاصمة الفرنسية.

وقال براشي: "لقد أخبرني ساري عن العرض المقدم له من باريس سان جيرمان في الوقت الذي حدث فيه وأيضًا عن أسباب رفضه لهذه التجربة"

وأضاف: "لقد قال لي إنه ليس فريقًا متماسكًا، خط الوسط لديهم مكون من ماركو فيراتي وأدريان رابيو وتياجو موتا، هم لاعبون كبار ولكنهم لا يركضون"

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يذكر أن أدريان رابيو ــ الذي تحدث عنه ماوريسيو ساري بشكل سلبي من قبل ـ انضم اليوم رسميًا إلى صفوف يوفنتوس. 

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