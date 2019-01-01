رفض باريس سان جيرمان بسببه - كيف يرى ساري رابيو؟

رابيو إلى يوفنتوس في وجود ساري بعدما رفض الذهاب إلى باريس سان جيرمان بسببه هو ورابيو وموتا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي مفضلا قيادة تشيلسي بسبب أدريان رابيو.

وكان ساري قد فضل الاستمرار مع نابولي بعد موسم 2017 حينما وصله عرض من باريس سان جيرمان.

وحول ذلك، قال صديق صاحب الـ 60 عامًا ماركو براشي إن ساري أخبره عن السبب الحقيقي وراء رفض عرض نادي العاصمة الفرنسية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وقال براشي: "لقد أخبرني ساري عن العرض المقدم له من باريس سان جيرمان في الوقت الذي حدث فيه وأيضًا عن أسباب رفضه لهذه التجربة"

وأضاف: "لقد قال لي إنه ليس فريقًا متماسكًا، خط الوسط لديهم مكون من ماركو فيراتي وأدريان رابيو وتياجو موتا، هم لاعبون كبار ولكنهم لا يركضون"

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يذكر أن أدريان رابيو ــ الذي تحدث عنه ماوريسيو ساري بشكل سلبي من قبل ـ انضم اليوم رسميًا إلى صفوف يوفنتوس.