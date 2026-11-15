مشاركة تابع GOAL على جوجل

ذكرت تقارير أن أرسين فينجر قرر عدم خوض المنافسة ضد جياني إنفانتينو على رئاسة الفيفا، في ضربة كبيرة لمن كانوا يأملون في حدوث تغيير في القيادة. وكان المدير الفني السابق لآرسنال قد طُرح اسمه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأكثر قدرة على إزاحة الرئيس الحالي قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات الذي يقترب بسرعة.

إعلان

فينجر يتراجع

مع تبقّي أربعة أيام فقط على الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، BBC تذكر أن أرسين فينجر اتخذ قراراً متأخراً بعدم الدخول في السباق. ويشغل صاحب الـ77 عاماً حالياً منصب رئيس التطوير العالمي لكرة القدم في الفيفا، وهو منصب عُيّن فيه من قِبل إنفانتينو.

وعلى الرغم من أن فينجر كان يدرس إمكانية خوض ترشّح للإطاحة بمديره، إلا أنه اختار في نهاية المطاف الانسحاب. ويأتي رفضه رغم ضغوط مكثفة من شخصيات بارزة، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يُقال إنه تواصل مع مواطنه في محاولة لم تكلل بالنجاح لإقناعه بالترشح لرغبته في البقاء بالقرب من ملاعب كرة القدم.

إنفانتينو يثبت على موقفه وسط انتقادات حادة

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المعارضة لقيادته في أوروبا، بقي إنفانتينو متحدّياً بشأن مكانته في اللعبة. فقد أصرّ مؤخراً على أنه لا يزال يحظى بدعم "الغالبية العظمى العظمى" من كرة القدم العالمية، مشيراً إلى الدعم القوي في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.

ويتناقض هذا الموقف بشكل حاد مع رأي عدد من المنظمات الكروية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي زعمت أن إنفانتينو لم يعد مناسباً لهذا المنصب. وكان فينجر نفسه قد عبّر في السابق عن معارضة شديدة لشاغل المنصب، حيث أدان علناً خطة إنفانتينو لبيع كأس العالم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني.

إعلان إعلان

ضربة كبرى للمعارضة الأوروبية

يترك انسحاب فينجر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بلا مرشحه المفضّل في سعيه لإزاحة إنفانتينو عن منصبه. فقد كان الجهاز الحاكم لكرة القدم الأوروبية ينظر إلى المدير الفني السابق لأرسنال باعتباره أقوى آماله للإطاحة بالمسؤول المثير للجدل، وكان يستعد لإلقاء كامل ثقله خلف حملته.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 آرسنال

ويعزّز هذا التطور قبضة إنفانتينو على السلطة في وقت باتت فيه قيادته تحت تدقيق شديد.

سباق محموم قبل الموعد النهائي للترشيح

لم يعلن اليويفا بعد عن مرشح بديل، وهو يواجه سباقاً مع الزمن لوضع خطة جديدة قبل إغلاق باب الترشيحات خلال أربعة أيام.

إعلان

وفي الوقت الراهن، أكّد شخصان فقط نيّتهما الترشح: عضو مجلس الفيفا الياباني كوزو تاشيما، ومدافع توتنهام السابق رامون فيجا. إلا أنه من المتوقع أن يجد فيجا صعوبة في تأمين الدعم اللازم لخوض منافسة جدّية.