رفض الأهلي لعيون الهلال؟ .. لوكا مودريتش يدهش عشاقه بعد إغراءات الزعيم المفاجئة

هل استسلم لوكا مودريتش بعد إغراءات نادي الهلال لضمه؟!

قيل "إنه رفض النادي الأهلي بعد حصوله على وعد من أحد الوكلاء بتقديم عرض مالي أعلى من الهلال"، الحديث هنا عن النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

مودريتش البالغ من العمر 37 سنة، ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد، أو الرحيل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

بالفعل.. مودريتش رفض عرضًا أهلاويًا في اليومين الماضيين، ليتلقى آخر بقيمة 200 مليون دولار في 3 مواسم، من نادي الهلال؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو.

دي مارزيو أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، رفض متوسط الميدان الكرواتي، عرض الهلال أيضًا.

وقال الإعلامي الرياضي: "لوكا مودريتش قال (لا) لنادي الهلال؛ حيث يريد البقاء في صفوف ريال مدريد فقط؛ تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

جدير بالذكر أن مودريتش، انضم إلى صفوف العملاق الإسباني في صيف 2012، قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ حيث لعب 488 مباراة رسمية في مختلف المسابقات منذ ذلك الوقت، مسجلًا 37 هدفًا وصانعًا 77 آخرين.