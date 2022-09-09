رغم هبوطه .. الأهلي حاضرًا في كأس سوبر لوسيل

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة.
الأهلي يظهر في سوبر لوسيل
وحرص أحد مشجعي النادي الأهلي على التواجد في ملعب استاد لوسيل، من أجل متابعة مباراة الهلال أمام الزمالك.
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وقام المشجع بمفاجئة جماهير الهلال، عن طريق رفع علم فريقه النادي الأهلي في المدرجات، ليُعبر عن حبه لفريقه الذي هبط إلى دوري يلو.
وعلى الفور تداولت جماهير الهلال اللقطة وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد أن قام المشجع برفع شعار الأهلي.
📹 مشجع أهلاوي يتواجد في استاد لوسيل 🏟 لحضور مواجهة الهلال والزمالك. pic.twitter.com/VKQqE1AoJF— أخبار الهلال (@hilalstuff) September 9, 2022
الزمالك سيواجه الهلال في سوبر لوسيل
يواجه فريق نادي الهلال "بطل الدوري السعودي"، نظيره الزمالك "بطل الدوري المصري"، في مباراة كأس سوبر لوسيل على الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022.
المباراة ستقام مساء اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل نفاد تذاكر المباراة منذ حوالي 6 أيام.
ومن المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.
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