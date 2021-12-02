رغم محاولات ميسي .. لاوتارو يكشف أسباب رفض برشلونة

علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي على فكرة عدم رحيله عن صفوف "النيراتزوري" خلال الفترة الماضية، وقرار رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.

لاوتارو ساهم مساء الأربعاء في فوز إنتر على سبيتسيا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي، بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.

وأجرى لاوتارو مارتينيز مقابلة مع شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، تحدث خلالها عن فكرة برشلونة الإسباني في ضمه ومحاولات مواطنه ليونيل ميسي لنقله إلى "كامب نو"، ورحيل لوكاكو إلى تشيلسي.

وقال لاوتارو: "لقد تحدث ميسي معي كثيرًا في منتخب الأرجنتين، وسألني دائمًا كيف كان وضعي في إنتر".

وأضاف: "لكن كنت هادئًا، كثيرًا ما تحدثنا مع النادي للتوصل إلى اتفاق وأنا سعيد لكوني كذلك".

وتابع ردًا على ما إذا كان حزينًا لرحيل لوكاكو عن الفريق: "إنها خيارات شخصية، لقد كان سعيدًا هنا".

واختتم لاوتارو تصريحاته قائلًا: "لكن من الواضح أن لوكاكو شعر بالرغبة في المغادرة، الآن نحن هنا، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا لصالح إنتر".

يذكر أن لاوتارو لعب 19 مباراة مع إنتر في الموسم الحالي في جميع المسابقات، بإجمالي 1276 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، جميعها في الدوري الإيطالي.

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