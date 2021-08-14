رغم كل ما حققه مع ريال مدريد.. فاران يطمح إلى المزيد من بوابة مانشستر يونايتد!

شغف كبير..

شدد رافاييل فاران على وجود آمال كثيرة له في الفترة المقبلة مع مانشستر يونايتد لكتابة التاريخ رغم كل ما حققه من قبل مع ريال مدريد.

وأعلن مانشستر يونايتد أخيرًا ضم فاران بصورة رسمية إلى صفوفه اليوم السبت قبل انطلاق مباراة ليدز يونايتد في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وحقق المانيو انتصارًا عريضًا على ليدز بخماسية لهدف، ويبدو أن الانتصار حتى وإن لم يشارك به فاران لكنه حفزه كثيرًا على مستقبله في أولد ترافورد.

ماذا قال فاران بعد انضمامه رسميًا إلى مانشستر يونايتد؟

وفي أول تصريح له بعد إنهاء كل أوراق انتقاله إلى مانشستر يونايتد "هناك الكثير أريد تحقيقه في مسيرتي".

كما أضاف "أعلم أنني انضممت إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين الذين سيكون لديهم نفس التصميم للفوز بالمباريات والألقاب".

وواصل "بعد أن تحدثت مع المدرب، يمكنني أن أرى مدى التقدم الذي يعيشه النادي في المواسم الماضية وأنا الآن أستعد للانضمام إلى المجموعة واللعب على أعلى مستوى".

"أريد أن أحدث تأثيرًا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءًا من تاريخ النادي اللامع."

وأتم الدولي الفرنسي حديثه بقوله "مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه".

لماذا تأخر انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

المفاوضات بين مانشستر يونايتد وريال مدريد أُغلقت منذ شهر تقريبًا وتوصلا إلى اتفاق على انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد نظير 50 مليون يورو.

لكن لم تنته أوراق فاران وبعض التفاصيل مع ذلك، وساهمت فترة العزل الإجباري التي خضع لها بوصوله إلى إنجلترا في زيادة مدة الإجراءات.

هذا ما أعلنه أولي جونار سولشاير يوم الجمعة، وأكد أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لم يشارك في التدريبات حتى اللحظة مع كتيبته.

ماذا حقق فاران في مسيرته الكروية؟

انضم فاران إلى ريال مدريد في 2010 من لينس بناء على ترشيح من زين الدين زيدان، وسرعان ما وصل إلى الفريق الأول وهو في التاسعة عشر من عمره فقط رفقة جوزيه مورينيو في 2011.

مع ريال مدريد، حقق فاران لقب الدوري الإسباني في ثلاث مناسبات، مع تتويجه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، مع ثلاثة ألقاب للسوبر الأوروبي ومثلها للسوبر المحلي، وأربع ألقاب لكأس العالم للأندية.

أما الإنجاز الأكبر ربما في مسيرة فاران كان تواجده رفقة منتخب فرنسا الذي حقق درع كأس العالم 2018 في روسيا.

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