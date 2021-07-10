نبأ سعيد للجميع..

بدأ القلق يتسرب لدى جماهير برشلونة من إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني، غير أن الأنباء القادمة من محيط الدولي الأرجنتيني تبشر بغير ذلك.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو الماضي، وحتى الآن لم يوقع على عقد جديد للاستمرار في كامب نو لسنتين على الأقل.

برشلونة من جهته يعاني أزمة تخطيه لسقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني، لذلك لا يمكنه تسجيل أي لاعب جديد إلى حين تسوية الأمر.

وسارت بعض الأنباء للحديث عن وجود عرض من قبل باريس سان جيرمان للحصول على البرغوث، وهو ما زاد القلق حيال مستقبله.

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الصحفي فابيريزو رومانو أكد على أنه لا يوجد تغيير في موقف ميسي، وأن البرغوث سيجدد عقده بمجرد أن يسمح لبرشلونة بقيد اللاعبين مجددًا.

Barcelona are still on the same position: Leo Messi will stay and will sign his new contract until June 2023 in the next days, after Copa America. 🔵🔴 #FCB



No doubt around the club and Laporta - just matter of time to complete everything by financial point of view. 🇦🇷 #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2021

ولا يعدو الأمر أن يكون مسألة وقت ليس إلا وسيتم الإعلان عنه رسميًا، ولا توجد أي شكوك لدى الرئيس جوان لابورتا أو المحيطين به حول بقاء ميسي حتى صيف 2023.

وربما بنهاية بطولة كوبا أمريكا 2021 سيتقرب الإعلان رسميًا، عندما يلعب ميسي النهائي مع منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في صباح الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي الجديد يبقيه لعامين في برشلونة ثم يسمح له باللعب في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الاعتزال والعمل كسفير للنادي الكتالوني في بلاد العم سام.