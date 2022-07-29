أزمة قد تنتظر النادي الكتالوني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد نجح في التفوق على برشلونة في خطوة جديدة بسوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي قد نجحت في تسجيل الصفقات الجديدة الخاصة بها في رابطة الأندية الإسبانية.

ريال مدريد لم يتم إلا صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، هما أنطونيو روديجر القادم من تشيلسي وأوريليان تشواميني من موناكو.

ولا يبدو أن النادي الملكي يسعى لضم المزيد من الصفقات في الصيف، بالرغم من ربط النادي بعدة نجوم في خط الهجوم في الأيام الماضية.

يأتي هذا ليسبق النادي الملكي نظيره برشلونة بخطوة في سوق الانتقالات، بالرغم من أن النادي الكتالوني أتم صفقات أكثر وبقيمة مادية أعلى.

وكان برشلونة قد ضد روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، وفرانك كيسييه من ميلان وجول كوندي من إشبيلية ورافينيا من ليدز وغيرهم.

جدير بالذكر أن برشلونة لا يزال يحاول أن يحسم عدة صفقات إضافية في الأيام المقبلة، بحسب ما أكد جوان لابورتا رئيس النادي، وقد يعاني مشكلة في تسجيلهم بسبب المشاكل المادية الحالية، حيث تناولت تقارير ضرورة رحيل فرينكي دي يونج أو تخفيض راتبه من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.