رغم فوز هالاند بالثلاثية .. ليونيل ميسي لا يزال المفضل لحصد الكرة الذهبية!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2023.
ورغم تتويج نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند، بالثلاثية هذا الموسم مع فريقه، وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي إلا أن المنتقل حديثًا لصفوف إنتر ميامي يتفوق عليه.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يتقدم ميسي على أبطال مانشستر سيتي إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه، في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي سيتم توزيعها في وقت لاحق من هذا العام.
وتوج ميسي هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بالإضافة لقيادته منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا، هذه الألقاب جعلت النجم الأرجنتيني المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والتتويج بجائزته الثامنة.
بينما حصل هالاند، على جائزة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام وتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بفضل سجله البالغ 52 هدفًا لمانشستر سيتي في موسمه الأول مع النادي، وقدم كيفين دي بروينه، 16 تمريرة حاسمة في الدوري و ساعد فريقه على التتويج بالثلاثية هذا الموسم.
اختيارات المحررين
- مقلب هالاند في ميسي وما دخل جماهير برشلونة .. كوميكس نهائي دوري الأبطال!
- لوكاكو أفضل من مدافع الهلال ولاوتارو مثل شوشع .. ردود فعل نهائي دوري أبطال أوروبا
- ما هي الفرق التي حققت الثلاثية عبر التاريخ؟
- كفى تواضعًا يا جوارديولا .. لا 10 هالاند ولا ميسي يستطيعون صناعة هذا التاريخ وحدهم!
- الأسوأ في الملعب ولا يقارن إلا بلاوتارو ولوكاكو .. هالاند المالك الأصلي لـ "طاقية الإخفاء"