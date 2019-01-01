رغم فوزه بالبطولة سبع مرات.. أشلي كول يحرز هدفه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي!

النجم الإنجليزي المخضرم أشلي كول يسجل أول أهدافه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح النجم الإنجليزي المخضرم أشلي كول في تسجيل أول أهداف مسيرته في كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه الحالي ديربي كاونتي في شباك برايتون.

اللاعب البالغ من العُمر 38 عامًا لم يسبق له طوال مسيرته إحراز أي أهداف في تاريخ مشاركاته في البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم، والبالغ عددها 49 مباراة.

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واللافت للنظر أن أشلي كول كان قد سبق له التتويج بالبطولة سبع مرات من قبل، ثلاث مرات مع آرسنال وأربع مرات مع فريق تشيلسي.

الهدف الذي أحرزه كول أيضًا هو الأول له في الكرة الإنجليزية بشكل عام منذ سبتمبر من عام 2012، منذ هدفه بقميص تشيلسي ضد فريق ستوك سيتي.

يذكر أن أشلي كول كان قد انضم لفريق ديربي كاونتي في ميركاتو الشتاء بعد تجربه اللعب في الدوري الأمريكي بقميص لوس أنجلوس جلاكسي.