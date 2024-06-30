رغم غياب أهدافه .. الابتسامة تعلو وجه رونالدو قبل مواجهة سلوفينيا

نجم النصر وجه رسالة للجمهور

يبدو أن غياب الأهداف ليس بالمشكلة التي تؤرق كريستيانو رونالدو خلال تواجده مع منتخب بلاده البرتغال في يورو 2024، إذ ظهر مبتسمًا خلال استعداده لمواجهة سلوفينيا في دور الـ16.

رونالدو لعب مباريات البرتغال الثلاثة في دور المجموعات لكنه لم يترك أي بصمة تهديفية سوى تمريرة حاسمة واحدة، وهو ما عرضه لبعض الانتقادات من الجمهور والإعلام.

نجم النصر السعودي بدا غير مبالٍ بغيابه عن التسجيل، ولكن في نفس الوقت عازم على افتتاح سجله التهديفي في يورو 2024 بمباراة غدٍ الإثنين أمام سلوفينيا في ثمن النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب نشر صورة له، وقد علت الابتسامة وجهه، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقد وجه رسالة لجمهور بلاده قال فيها "تحيا البرتغال".

يُشار إلى أن صاحب الـ39 عامًا اختتم الموسم مع النصر بأفضل صورة ممكنة، حيث تُوج هدافًا لدوري روشن السعودي برصيد 35 هدفًا وقد حطم رقم عبد الرزاق حمدالله الخاص بأكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد من البطولة.