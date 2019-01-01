رغم غلاء الأسعار - برشلونة أقل صرفًا على الدفاع

رباعي دفاع برشلونة الحالي لم يكلف الفريق قيمة صفقة انتقال ماجواير لمانشستر يونايتد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

رغم ارتفاع أسعار قلوب الدفاع في السنوات الأخيرة وجلب عدد من الأندية للاعبين بأسعار تجاوزت الـ 50 مليونًا إلا أن برشلونة الإسباني لم يواكب الموجة.

ريال مدريد تعاقد مع إيدير ميليتاو مقابل 50 مليون يورو وقبله ليفربول ضم فيرجيل فان دايك مقابل 80 مليون يورو وماتياس دي ليخت اتجه إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو.

ويمتلك النادي الكتالوني 4 لاعبين في قلب الدفاع وهم جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وجان توديبو والذين كلفوا النادي نحو 65 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ لونجليه هو الاغلى بواقع 36 مليون يورو يليه أومتيتي مقابل 25 مليون يورو وبيكيه مقابل 5 ملايين يورو بجانب مليون يورو فقط لأجل توديبو.

وبلغ المجموع نحو ما دفعه مانشستر سيتي لأجل التعاقد مع إيميريك لابورت من أتلتيك بلباو.

ويقترب مانشستر يونايتد من ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي مقابل 90 مليون يورو ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

وكان النادي الكتالوني قريبًا من ضم دي ليخت إل أنّ المدافع الهولندي فضّل التوقيع مع يوفنتوس.