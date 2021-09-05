رغم عودته من الإصابة .. ميندي يثير القلق في مدريد

القلق يتجدد في ريال مدريد بعد عودة ميندي من الإصابة

بدأ المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي باستعادة قوته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء العودة ضد تشيلسي بنهاية الموسم الماضي.

البرازيلي لم يتواجد في بداية الموسم مع ريال مدريد بسبب الانتكاسة التي تعرض لها بعد الإصابة وغاب على إثرها 4 أشهر، رغم أن الأطباء كانوا يتوقعون أن تستمر مدة غيابه لمدة 6 أسابيع فقط.

ما وضع ميندي الصحي الحالي؟

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ميندي تعافى من الإصابة وبدأ يتدرب على العشب بالكرة وترك التدريب في صالة الألعاب التدريبية

لايزال أمام اللاعب بعض الوقت حتى يستعيد كامل لياقته البدنية، لكنها خطوة مهمة في عملية عودته للمشاركة في المباريات.

لماذا هناك قلق في ريال مدريد؟

أوضحت الصحيفة أن مشاعر من القلق تسود ريال مدريد بسبب الحالة البدنية التي عاد منها ميندي من الإصابة، وذلك بسبب غيابه لفترة أكثر من المتوقع.

المدافع الفرنسي خسر جزء كبير من كتلته العضلية خلال الفترة الماضية، وبالتالي ما زال بحاجة للكثير من العمل كي يعود إلى الحالة التي كان عليها في الموسم الماضي بحسب الصحيفة.

ما هو وضع ميندي من تشكيلة أنشيلوتي؟

ميندي البالغ من العمر 26 عامًا رفض الاستماع إلى العروض هذا الصيف وفضل البقاء داخل "سنتياجو برنابيو" لذك يصبح الآن أمامه تحديين، الأول هو التعافي من الإصابة والأخير هو حجز مقعد أساسي في الخط الخلفي للنادي الملكي.

ستتضح الأمور أكثر في الأيام القليلة الماضية لكن من جهة أنشيلوتي، لن يتعجل في الدفع باللاعب، لتجنب حدوث أي انتكاسة له.

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