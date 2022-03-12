رغم عقده مع السعودية .. بلجيكا تستهدف التعاقد مع هيرفي رينارد

هل يفاجئ رينارد الجميع ويرحل عن السعودية؟

يبحث مسؤولو الاتحاد البلجيكي لكرة القدم خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع مدرب جديد ليقود الشياطين الحمر، خلفًا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تمت إقالته.

مارتينيز أعلن عن استقالته من تدريب بلجيكا، عقب الخسارة من المغرب في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، وتوديع منافسات المونديال بشكل رسمي.

الإعلامي البلجيكي "نبيل دجيليت" كشف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن دخول اسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الشياطين الحمر.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Arabie Saoudite, Hervé Renard intéresse fortement le Qatar. Son nom est aussi évoqué en Belgique pour remplacer Roberto Martinez.

L'avenir de l'homme à la chemise blanche s'annonce passionnant à suivre... pic.twitter.com/M4y3mIu4Pw — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 2, 2022

وكتب نبيل عبر حسابه: "رغم ارتباطه بعقد مع السعودية حتى 2027، إلا أن هيرفي رينارد يحظى باهتمام كبير من جانب قطر، كما ورد اسمه أيضًا في بلجيكا لخلافة روبرتو مارتينيز".

واختتم الإعلامي البلجيكي تغريدته قائلًا: "مستقبل المدرب صاحب القميص الأبيض، يشهد متابعة مثيرة".