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لا يكاد شيء في مانشستر يونايتد يبعث على الاطمئنان لدى الجماهير. ويواصل مانشستر يونايتد مفاجأة متابعيه باستراتيجية تُبقيهم في حيرة من أمرهم. حلّ ماوريسيو بوتشيتينو محل مايكل كاريك، لكن تغيير المدرب لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وتتجه إدارة النادي الآن إلى وضع القائد برونو فرنانديز.

لم يتمكن برونو فرنانديش من الاتفاق على عقد جديد، فيما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2027 بنهاية الموسم. ثم فتحت تصريحات صحفية الباب أمام رحيله في وقت مبكر من يناير، وردّت إدارة يونايتد بتفعيل بند يتيح لها تمديد عقده من طرف واحد حتى 30 يونيو 2028.

قرار النادي: وفقًا لما ذكرته صحيفة The Athletic، كان هذا البند موجودًا منذ البداية في العقد الحالي للقائد البرتغالي. لكن الطرفين خاضا محادثات أملًا في التوصل إلى اتفاق أشمل.

وعندما رفض برونو فرنانديش أحدث عروض النادي، وعلّق المحادثات وطرح نفسه رسميًا في سوق الانتقالات، عاد مانشستر يونايتد إلى هذا البند. وبذلك قلّل خطر رحيله مجانًا بنهاية الموسم أو مقابل مبلغ مخفّض في يناير.

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لا يزال معروضًا للبيع: لم يتغير موقف برونو فرنانديش كثيرًا، ولا يزال بيعه ممكنًا. يعتزم مانشستر يونايتد اختبار السوق والحصول على أكبر مبلغ ممكن مقابل رحيله قبل السعي إلى التعاقد مع بديل. ويُعد نيكو باز لاعب كومو، الذي قال إن العودة إلى ريال مدريد ليست أولوية بالنسبة إليه، هدفه الأول في سوق الانتقالات.

اهتمام ميلان ويوفنتوس: قبل هذه الخطوة وتمديد العقد، كان ميلان ويوفنتوس قد تواصلا بشأن ضم برونو فرنانديز. وكان الناديان الإيطاليان يعملان على إعادة اللاعب، الذي سبق له اللعب لنوفارا وسامبدوريا بين أندية أخرى، إلى الدوري الإيطالي.

يتعين على ميلان ويوفنتوس الآن التفاوض مع مانشستر يونايتد، ما يجعل إتمام الصفقة أصعب. وإلى جانب رسوم الانتقال، يواجهان الراتب المرتفع الذي يطلبه اللاعب المولود عام 1994، في سعيه إلى الحصول على آخر عقد كبير في مسيرته.