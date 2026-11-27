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قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجة من الإدانات السياسية في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين جماهير مارسيليا وليفسكي صوفيا في ملعب فيلودروم. وطغت مشاهد مؤسفة على مباراة الدوري الأوروبي، إذ أسفرت عن إصابة أحد عشر مشجعاً من أنصار الفريق الضيف، ما استدعى رداً دبلوماسياً من السلطات الفرنسية والبلغارية على حد سواء.

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ماكرون يتصدر موجة الغضب السياسي إزاء العنف في الملعب

ردّ ماكرون بغضب على المشاهد «المروعة» التي وقعت خلال فوز مارسيليا على ليفسكي بنتيجة 1-0 يوم الخميس. واندلعت اشتباكات داخل ملعب فيلودروم العريق، ما أدى إلى إصابات بالغة في صفوف الجماهير البلغارية الزائرة. وأكد ماكرون، الذي تحدث مع رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف على هامش قمة أوروبية في بروكسل، أن مرتكبي الاعتداءات سيواجهون القانون بكل صرامته.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن قصر الإليزيه، كما نقل موقع RMC Sport، أدان ماكرون «بأشد درجات الحزم» «أعمال العنف التي استهدفت المشجعين البلغار». وشدد الرئيس الفرنسي كذلك على أن «أعمال العنف هذه لا مكان لها في الرياضة ولا في الفضاء العام»، متعهداً لنظيره البلغاري «بأن هذه الأفعال لن تمر دون عقاب».

فوضى في المدرجات قبل صافرة البداية

وتشير التقارير إلى أن أعمال العنف بدأت قبل نحو عشر دقائق من الموعد المقرر لانطلاق المباراة. إذ تمكن مئات من مشجعي مارسيليا القادمين من مدرج فيراج سود من اقتحام مدرج جان بوان، ما تسبب في حركة تدافع واسعة بين الجماهير. وشوهد أفراد ملثمون، بعضهم مسلح بعصي الأعلام، وهم يطاردون المشجعين البلغار. وتصاعدت الفوضى أكثر حين أُفرغت طفاية حريق وسط الحشود، فيما تبادلت جماهير الفريقين رشق المقذوفات قرب المدرج المخصص للضيوف.

وأكدت محافظة الشرطة المحلية في إقليم بوش دو رون إصابة أحد عشر مواطناً بلغارياً في هذه الأحداث. واستدعت حالة خمسة منهم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة شملت رضوضاً في العين وإصابات في الرأس وخلعاً في الكتف، بينما تلقى الستة الآخرون العلاج في الموقع من جروح متفرقة. ورغم اتساع نطاق أعمال العنف، أشارت السلطات إلى عدم تسجيل أي حالة توقيف في هذه المرحلة من التحقيق في أعمال الشغب.

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بلغاريا تطالب السلطات الفرنسية بالمحاسبة

وأعربت نائبة الرئيس البلغاري إليانا يوتوفا عن صدمتها من المعاملة التي تعرض لها مواطنوها في مارسيليا. وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الصور القادمة من الملعب «مروعة»، ووصفت سلوك الجماهير المحلية بأنه «غير مقبول». وتعكس تصريحاتها مطالب متزايدة بإجراء تحقيق شامل في أسباب هذا الإخفاق الكبير للإجراءات الأمنية خلال مباراة أوروبية مصنفة عالية الخطورة.

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وكتبت يوتوفا: «يجب على السلطات الفرنسية أن تكشف بالكامل ملابسات الاعتداءات وأن تقدم مرتكبيها إلى العدالة، في حين يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقق من الظروف التي جرى فيها تأمين سلامة المشجعين البلغار داخل الملعب. نحن مستعدون لتقديم كل المساعدة اللازمة لمواطنينا!». وسارت وزارة الخارجية البلغارية على النهج ذاته، إذ نددت بشدة بـ«الاعتداءات المرتكبة بحق مواطنين بلغار»، مؤكدة أن الطاقم الدبلوماسي يتابع الوضع ميدانياً.

مارسيليا يرد على الخرق الأمني في الملعب

ورغم الاضطرابات الكبيرة التي سبقت المباراة، انطلق اللقاء في موعده، ونجح مارسيليا في تحقيق فوز بفارق ضئيل على أرض الملعب. غير أن الأجواء بقيت متوترة طوال المباراة، ما استدعى انتشاراً مكثفاً لقوات مكافحة الشغب حول المشجعين الزائرين البالغ عددهم 500 مشجع. وتجدد التوتر خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، إلا أن قوات الأمن المحلية تمكنت من منع أي مواجهات واسعة أخرى قبل أن تعلن صافرة النهاية انتهاء أمسية عصيبة.

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وأصدر مارسيليا بياناً في وقت لاحق من المساء تناول فيه انهيار النظام. وقال النادي: «سمح التدخل السريع لفرق الأمن التابعة للنادي بإعادة الهدوء، دون أي تأثير على سير المباراة. ويعمل النادي حالياً على تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الحوادث، بالتنسيق مع السلطات المختصة».