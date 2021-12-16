رغم صعوبة تأجيل مباراة قادش.. تيباس يمنح ريال مدريد طوق النجاة

يواجه ريال مدريد خطر إقامة مباراته المقبلة أمام قادش في الجولة 18 من الدوري الإسباني، رغم العدد الكبير لإصابات فيروس كورونا بين لاعبي النادي الملكي.

ويعيش ريال مدريد أزمة غير مسبوقة مع فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة ستة لاعبين هم لوكا مودريتش، ومارسيلو، ورودريجو، وأندري لونين، وماركو أسينسيو، وجاريث بيل، إلى جانب دافيدي أنشيلوتي المدرب المساعد.

ورغم العدد الكبير من الإصابات في النادي الملكي، إلا أن رابطة الدوري الإسباني تؤكد حتى الآن عدم النظر في تأجيل مباراة ريال مدريد ضد قادش، المقرر إقامتها يوم الأحد.

ما هي لوائح الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري بشأن كورونا؟

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن لوائح الاتحاد الإسباني تنص على أن أي فريق يملك خمس لاعبين فقط من الفريق الأول يمكنه المشاركة في المباريات باستكمال قائمة تصل إلى 13 لاعبًا بلاعبي الفرق التابعة للنادي.

وهذا يعني أن ريال مدريد لا يزال عليه أن يخوض مباراة قادش، رغم الإصابات العديدة في صفوفه بفيروس كورونا.

ماذا قال رئيس رابطة الدوري الإسباني؟

من جانبه، لم يستبعد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني احتمالية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "يجب أن نشعر بالقلق، نأمل أن يتعافى اللاعبون، وسيكون هناك بروتوكول جديد لأن الوضع مختلف".

وأضاف: "القيود في الملاعب لا تعتمد على رابطة الدوري الإسباني، حيث تعتمد على المجتمعات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من الواضح أن المباراة يمكن تعليقها، هذا في القواعد ونحن جاهزون لأي احتمال، ونأمل ألا يؤثر ذلك على مستقبل المسابقة".

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