رغم شائعات الاستمرار في باريس.. معلومة ترجح انتقال مبابي لريال مدريد!

رغم كل ما يتردد عن اقتراب استمراره مع باريس سان جيرمان، تظهر أنباء جديدة ترجح أن كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد.

وقدّم باريس عرضًا "لا يُرفض" لمبابي في الساعات الماضية، بينما سارت شائعات أنه غير سعيد بطريقة سير الأمور بريال مدريد.

لماذا يبدو مبابي قريبًا من ريال مدريد؟

وفقًا للمعلومات الواردة من "El Chiringuito" فإن والدة كيليان مبابي بدأت منذ مدة في البحث عن منزل لنجلها في العاصمة الإسبانية.

من يساعدهم في هذه العملية ووفقًا للبرنامج أيضًا، هو صديق مبابي المقرب حاليًا، كريم بنزيما.

وعلى الأرجح، سيسكن مبابي حي لا موراليا الذي يقطن فيه غالبية نجوم ريال مدريد، بمن فيهم بنزيما نفسه.

هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

لا يزال من المجهول إن كان مبابي حقًا سيصل للملكي أم غيّر وجهته، خصوصًا بعد عرض باريس سان جيرمان الأخير له.

لكن في الوقت نفسه، الدلائل من الصحف تؤكد أن الانتقال إلى سانتياجو برنابيو لم يعد مضمونًا كما كان قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.

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