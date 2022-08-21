رغم ركلة الجزاء المهدرة .. أنشيلوتي: هازارد سيعود لمستواه!

أنشيلوتي معجب بمساعدة كريم بنزيما لهازارد

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن أوريليان تشواميني يمتلك جودة مختلفة عما كان يمتلكه متوسط الميدان كاسيميرو الذي رحل إلى مانشستر يونايتد.

ويقترب النجم البرازيلي من الرحيل إلى صفوف الشياطين الحمر في صفقة كبيرة بعد أن وصل إلى سن الـ 30 وهو الأمر الذي يسهل على الملكي الاعتماد على نجم شاب مثل الفرنسي المنضم حديثًا من موناكو.

حيث شارك تشواميني في لقاء الأمس وتألق في فوز نادي العاصمة برباعية لهدف على فريق سيلتا فيجو، الأمر الذي دفع المدرب المخضرم للإشادة بقدراته الرائعة.

ماذا قال أنشيلوتي عن تشواميني؟

قال المدرب الإيطالي: "كما قلنا، إنه لاعب بجودة مختلفة عن كاسيميرو. اليوم لعب بشكل جيد، فعل ما يظهره في التدريبات، هو شخصية جيدة مع الكرة، ويستمتع بلعب كرة القدم".

وواصل: "الثلاثي في الوسط قاموا بعمل جيد للغاية بمساعدة فالفيردي، الذي يلعب دورًا مهمًا دائمًا في الدفاع".

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ماذا عن سحر مودريتش؟

تألق الكرواتي بصورة رائعة في لقاء الأمس وسجل الهدف الثاني للملكي فيما صنع الهدف الثالث عبر تمريرة ساحرة قدمها لفينيسيوس جونيور الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

أوضح أنشيلوتي: "إنه خالد ومستعد دائمًا، يلعب بشكل جيد للغاية. هدفه بالأمس غير المباراة، حتى ذلك الحين كانت مباراة متكافئة وتنافسية".

وأضاف: "لقد ضغطوا جيدًا وواجهنا صعوبات. في الشوط الثاني، قمنا بتحسين البداية وكانت التحولات مذهلة".

ماذا عن فالفيردي وهازارد؟

عن فالفيردي أردف كارلو: "إنه يدرك أنه ليس جناحًا، لكنه يدير المركز جيدًا، حيث يساعدنا كثيرًا في الدفاع. ولكن الآن عاد رودريجو ولديه الكثير من الجودة ويمكنه المساعدة، سيلعب الفريق بشكل مختلف مع البرازيلي".

وعن إضاعة البلجيكي لضربة الجزاء استدرك أنشيلوتي: "أقدرها على أنها لفتة جيدة من كريم مع إيدين، الذي لم يلعب إلا القليل لكنه أظهر أنه سيعود".

واختتم: "لا يهم أنه فشل، فهو يسدد ضربات الجزاء بشكل جيد ويظهر أنه سيعود".