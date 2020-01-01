رغم رغبة الإدارة .. كاريلي يرفض رحيل لاعب الاتحاد

المدرب البرازيلي يرفض رحيل أحد لاعبي الاتحاد.

رفض البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، رحيل أحد لاعبي فريقه، رغم رغبة الإدارة في رحيله ضمن قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف العميد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تقوم بعملية إحلال وتجديد في قائمة اللاعبين المحليين بالفريق، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن فابيو كاريلي، رفض رحيل عبد العزيز العرياني، مفضلًا بقائه مع الفريق، وعدم الاستغناء عنه مع اللاعبين الذين تنوي الإدارة الاستغناء عنهم.

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وفي نفس السياق، صرفت إدارة الاتحاد النظر عن التعاقد مع اللاعب عبد العزيز دمدم، لاعب فريق المجزل، حيث يفضّل مسؤولي الاتحاد الاعتماد على لاعبي الشباب، وتصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول، وتوقيع عقود احترافية مع عدد منهم.

يأتي ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع اللاعب عبد العزيز دمدم تمهيدًا لضمه، ليتم صرف النظر عن الصفقة خلال الفترة الحالية، وفقًا لاستراتيجية النادي بالاعتماد على الشباب.

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دمدم كان لاعبًا في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل انتقاله إلى المجزل الذي تألق معه في مركز لاعب الوسط، ليفكر الاتحاد في ضمه.