رغم حسم موقفه .. عروض فرنسية تُهدد بقاء يوسف بلايلي في الأهلي

تأتي هذه الأنباء عقب تقرير أكدت أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، حسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من قبل بعض الأندية الفرنسية بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب النادي الأهلي السعودي الحالي.

وبحسب التقارير فأن ناديين من الدوري الفرنسي يرغبان في متابعة اللاعب مع عودة النشاط الرياضي من أجل التعاقد معه.

وأكدت تقارير مُقربة من النادي الأهلي، أن إدارة النادي لا ترغب التفريط في اللاعب، وذلك على الرغم من عدم تقديم أفضل ما لديه.

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وتأتي هذه الأنباء عقب تقرير أكدت أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، حسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن بلايلي أبلغ المقربين منه، برغبته مواصلة المشوار مع الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقالت الصحيفة أن بلايلي يرغب في إكمال عقده الاحترافي المتبقي منه موسمان، وذلك عكس التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل.

يُذكر أن اللاعب كان قد عانى على مستوى التأقلم مع زملائه ودوري المحترفين وهو ما جعله يدخل في مشكلة تلو الأخرى.