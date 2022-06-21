رغم حاجته لخدمات كوندي .. برشلونة يرفض تلبية طلبات إشبيلية!

برشلونة يواجه معاناة هائلة في تلبية مطالب إشبيلية الاقتصادية للتخلي عن الفرنسي جول كوندي.

يعد الفرنسي جول كوندي لاعب نادي إشبيلية الهدف الرئيسي في نادي برشلونة لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد في كرة القدم الإسباني.

برشلونة يعمل بالفعل على تعزيز خط الدفاع، خاصة في ظل رغبة "البلوجرانا" برحيل الثنائي الفرنسي كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي، حيث خرجا تمامًا من خطط النادي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أخبر لاعبه المخضرم جيرارد بيكيه بأنه لن يعتمد عليه بصورة أساسية في الموسم المقبل.

ولذلك يوجه برشلونة أنظاره إلى محاولة تعزيز خط الدفاع، الذي عانى بشدة في المواسم الأخيرة، ويرى في كوندي اللاعب القادر على قيادة الخط الخلفي في "كامب نو".

لكن، وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة عملية التعاقد مع كوندي تعد معقدة للغاية، بالنظر إلى طلبات إشبيلية الاقتصادية الباهظة من أجل التخلي عن مدافعه.

وأكد التقرير أن إشبيلية يريد استغلال الطلب الكبير على كوندي، وبيعه مقابل 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا يرغب برشلونة في دفعه.

إشبيلية طلب 60 مليون يورو لأنه يدرك أن هناك أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع كوندي، وعلى رأسها تشيلسي، وأن "البلوز" قادر على دفع هذا المبلغ بسهولة.

وفي الوقت الحالي، فإن برشلونة لا يمكنه التعاقد مع أي لاعب، مع النقص الهائل في السيولة الذي يعاني منه النادي الكتالوني.

كما أن أولوية برشلونة حاليًا هي التوقيع مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وهي الصفقة التي ستكلف على الأقل 50 مليون يورو، دون احتساب راتب اللاعب.

برشلونة عليه الانتظار وتفعيل خطة "الروافع الاقتصادية" التي وافقت عليها الجمعية العمومية، والتي من المنتظر أن تدر دخلًا يصل إلى 600 مليون يورو.

صحيح أن هذا المبلغ لن يكون مخصصًا للانتقالات بشكل كامل، مع ضرورة موازنة ميزانية العام الحالي، والتي تبلغ الآن - 160 مليون يورو، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الدخل لخفض الديون، والتي تزيد عن مليار و350 مليون يورو.

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