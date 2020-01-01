رغم جائحة كورونا – بن مساعد يدفع رواتب موظفي شيفيلد كاملة

المالك السعودي لنادي شيفيلد يونايتد يرفض تخفيض رواتب موظفي النادي.

رفض الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، تخفيض مرتبات موظفي ولاعبي ناديه خلال الفترة الحالية، كما تفعل جميع الأندية في العالم، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتتخذ جميع إدارات الأندية في العالم قرارات بتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين بها، بسبب توقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، بسبب فيروس كورونا.

ونشر نادي شيفيلد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن دفع مرتبات العاملين في النادي بشكل طبيعي وكامل، حيث جاء نص البيان كالآتي:

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"إدارة شيفيلد يونايتد تقرر دفع مرتبات العاملين في النادي بشكل كامل وطبيعي، مع الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في مواجهة فايروس كورونا".

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وقرر إدارة شيفيلد إبعاد جميع الموظفين غير القادرين على العمل بشكل طبيعي خلال الوقت الحالي وبشكل مؤقت، مع الاستمرار في دفع رواتبهم بشكل كامل وطبيعي.

كما منحت إدارة شيفيلد الضوء الأخضر لجميع الموظفين للتسجيل في برنامج هيئة الخدمات الصحية الوطنية التطوعي، أو المبادرات التي تساعد المحتاجين المتضررين من فيروس كورونا".

ويحتل شيفيلد المركز السابع بترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 43 نقطة، متساويًا مع وولفرهامبتون صاحب المركز السادس.