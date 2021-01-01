رغم توقف الدراسة .. مدرسة الفن والهندسة تعود بالزمالك لصدارة الدوري برباعية في المقاصة

الزمالك ينفرد بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على مصر للمقاصة

حقق نادي الزمالك فوزًا سهلًا على حساب نظيره مصر للمقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

الزمالك اعتلى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة فارقًا عن الأهلي الوصيف بنقطتين حيث حصد المارد الأحمر 21 نقطة فقط خلال 9 مباريات.

المباراة بدأت سريعًا بهدف عن طريق أشرف بنشرقي من علامة الجزاء في الدقيقة 14 حصل عليها المغربي بعد عرقلة "كوكو" حارس المرمى له، ليصوبها بإتقان داخل مرمى الفريق الفيومي.

سريعًا، عاد الزمالك من أجل إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر المباراة بأقدام يوسف أوباما بعد تمريرة رائعة من التونسي فرجاني ساسي، ليسدد أوباما يسارية داخل المرمى.

وأهدر لاعبو مدرسة الفن والهندسة الكثير من الفرص فيما تبقى من أحداث الشوط الأول وسط اندهاش الجميع، ومن بينها تصدى القائم لفرصة من أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

في الشوط الثاني، لم ينتظر أشرف بنشرقي ليعود لإحراز هدفه الثاني والثالث للزمالك في الدقيقة 62، بعد تلقيه عرضية رائعة من ركنية أحمد زيزو سددها مباشرة في مرمى الخصم.

وفي لقطة فنية رائعة صنع شيكابالا هدفًا آخر ليوسف أوباما وهو الثاني له والرابع للزمالك في الدقيقة 76 ليبعد الأبيض بنتيجة اللقاء أكثر فأكثر.

ولكن، خطف مروان حمدي هدف حفظ ماء الوجه لمصر للمقاصة في الدقيقة 80 بضربة رأسية رائعة على يمين محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 23 نقطة من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 2، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع.