رغم توصية سواريز .. برشلونة فرط في ضم نونيز مقابل 20 مليون يورو!

لويس سواريز أوصى برشلونة بالتعاقد مع داروين نونيز ليكون خليفته في "كامب نو"، لكن النادي الكتالوني فرط في الفرصة.

يعد تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الأوروجوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات، أحد أفضل الصفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية.

لكن يبدو أن نادي برشلونة الإسباني فقد فرط في فرصة التعاقد مع نونيز بسعر أقل كثيرًا مما قدمه ليفربول إلى بنفيكا، رغم توصية لويس سواريز مهاجم "البلوجرانا" السابق بضم اللاعب.

وكشف سواريز قبل ثمانية أشهر عن التوصية التي قدمها إلى برشلونة بشأن نونيز، حين بدأ اللاعب التألق مع بنفيكا.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أوصيت برشلونة بالتحرك نحو نونيز عندما كان يلعب مع ألميريا، لكنهم أخبروني بأنه كان صغيرًا جدًا".

وأوضح سواريز: "أخبروني أنه يلعب مع ألميريا وأنه كان صغيرًا، ولكن بدلًا من دفع 80 أو 100 مليون يورو الآن، في ذلك الوقت كانوا سيدفعون 20 مليون يورو على الأكثر".

واعترف سواريز بأنه كان يرى في نونيز البديل المثالي له في "كامب نو" على المدى الطويل.

وتعاقد بنفيكا مع داروين نونيز من ألميريا في 2020 مقابل 24 مليون يورو، مع منح النادي الأندلسي 20% من البيع المستقبلي.

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