رغم تصريحاته - بوجبا لم يستسلم في رغبته للانضمام لريال مدريد

بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يأمل في إتمام انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد لا يزال يأمل في الانضمام لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب لم يستسلم بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا وصعوبة رحيله.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب قرر أن يستمر في مطالبه بالرحيل عن النادي بشكل سري مع الإدارة، وعن طريق وكيله وليس بشكل علني كما فعل في بداية الصيف.

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وأكدت الصحيفة أن مينو رايولا الوكيل الخاص ببول بوجبا سيكون في اجتماع مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة من أجل توصيل رغبته في الرحيل.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات علنية بداية الصيف أكد خلالها رغبته في خوض تحدي جديد، لكنه تراجع عنها مؤخرًا وأكد على سعادته في مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن بوجبا كان أحد أهم أسباب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، ورفض زيدان المدير الفني للفريق ضم أي بديل له حتى لو كان إيركسن أو دوني فان دي بيك.