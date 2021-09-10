رغم تسببها في خسارته لمحيط الرعب .. الهلال يتعاون مع "الوسائل"

الهلال كان قد خسر مناقصة "محيط الرعب" لصالح شركة الوسائل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعاون إعلاني وتجاري بين شركة الوسائل السعودية ونادي الهلال، وذلك رغم تسبب الشركة في خسارة الزعيم لملعب "محيط الرعب" ونقله ليُصبح "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر.

كانت شركة الوسائل السعودية قد فازت بحق استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود بعد صراع مع الهلال الذي امتلك ذلك الحق خلال السنوات الثلاثة الماضية وأطلق على الملعب لقب محيط الرعب، وقد توصلت فيما بعد لاتفاق مع إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت ليُصبح الملعب البيتي للفريق وسُمي "مرسول بارك".

الرياضية أوضحت أن "الوسائل" نجحت في إضافة ناديي الهلال والشباب إلى قائمة عملائها في الرياضة السعودية، والتي يتصدرها النصر، بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.

وأضافت الصحيفة في التفاصيل أن الأمر يتعلق بستويق الشاشات الإعلانية التي يمتلك الهلال والشباب حقوقها في مباراياتهم البيتية، مشيرة إلى أن الإدارة الزرقاء اشترطت على مسؤولي الوسائل في العقد المبرم بين الطرفين الحصول على مبلغ محدد يدخل خزينة النادي كحد أدنى من الإعلانات التي ستظهر على شاشات الملعب.

وستجني الأندية الثلاثة، النصر والهلال والشباب، مبلغًا ماليًا متوازيًا من الإعلانات، حيث أن أسعار الباقات موحدة، وتبلغ القيمة المتوقع أن يحصل عليها كل نادٍ من المباريات المتبقية للموسم الجاري 1-3 مليون ريال سعودي.

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