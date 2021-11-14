رغم تراجع مسيرته بشدة.. مورينيو كان على وشك تدريب هذا العملاق الأوروبي

رغم التراجع الكبير الذي يعيشه جوزيه مورينيو في السنوات الأخيرة بمسيرته التدريبية، لكنه لا يزال مطمعًا للأندية الكبرى، وأحد الأندية التي فكرت في انتدابه مؤخرًا كانت بايرن ميونخ، وذلك حسبما أكد الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري، كارل هاينز رومينيجه.

وأقيل مورينيو من تدريب توتنهام في شهر أبريل الماضي لتراجع النتائج، ليفاجأ الجميع بعدها بأسابيع قليلة بإعلانه مدربًا لروما بداية من الموسم الجديد، في ثاني تجاربه بالأراضي الإيطالية بعد نجاحه الساحق في العقد الماضي مع إنتر.

لم يسبق لمورينيو وأن عمل في الدوري الألماني من قبل، وكانت له تصريحات معادية لحد كبير لنمط الكرة في ألمانيا، إلا أن المفاجأة التي أكدها رومينيجه هي أن السبيشال وان أراد العمل في أليانز آرينا بفترة ما لم يحددها من مسيرته.

رومينيجه في حديث إعلامي تحدث عن هذا الأمر وقال "نعم، مورينيو كان مرشحًا لتدريب بايرن ميونخ من قبل، لقد أراد القدوم هنا، لكننا رأينا أن مدربًا بخصائص أخرى وأفكار مختلفة سيكون مناسبًا أكثر لتدريب الفريق".

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كما أضاف صاحب الـ66 عامًا "أتمنى له أن يحقق نجاحات مع روما، مورينيو مدرب عظيم بكل المقاييس".

ويتزامن حديث رومينيجه مع ما قاله أسطورة بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية، مايكل بالاك، في شهر مايو الماضي حول رغبة مورينيو في تدريب البافاري بالسنوات الأخيرة.

وطرحت بعض الصحف إمكانية استعانة البافاري بخدمات الاستثنائي خلفًا لهانزي فليك، الذي ترك بايرن لتدريب منتخب ألمانيا في نفس وقت رحل مورينيو عن توتنهام.

بنهاية المطاف، انصب اختيار إدارة بايرن ميونخ على المدرب الواعد يوليان ناجلسمان لخلافة فليك، وحتى الآن يسير العملاق الألماني معه بصورة ممتازة بتصدره للدوري المحلي وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

أما مورينيو، فهو ليس في أفضل حالة مع روما، إذ يأتي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي وتلقى هزيمة ساحقة في دوري المؤتمر الأوروبي بستة أهداف لهدف من فريق نرويجي مغمور، كما بدأ في خلافاته المعتادة مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس.