رغم تأكيدات الحائلي .. سانتو يبحث عن طريقة للهروب من الاتحاد

المدرب البرتغالي يرغب في الرحيل عن الاتحاد

يبدو أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، اقترب من الرحيل والعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق وولفرهامبتون الإنجليزي.

كيف أكد الحائلي على استمرار نونو سانتو؟

أمام كثرة الحديث عن هذا الملف في الإعلام، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه تواصل مع مسؤول اتحادي، أكد له التزام نونو سانتو بعقده مع العميد.

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ونقل الفراج على لسان أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، أن الاتحاد تعاقد مع المدرب البرتغالي من أجل مشروع ممتد لعام 2024، وليس مجرد مدرب لمرحلة مؤقتة.

وأكد الإعلامي الرياضي أن وولفرهامبتون بالفعل دخل في مفاوضات مع نونو سانتو، لكن الأخير مستمر مع الاتحاد، لحين انتهاء عقده. "اقرأ التفاصيل"

سانتو يبحث عن طريقة للهروب من الاتحاد

أكد موقع "TalkSPORT" الإنجليزي، على أن سانتو الذي تولى مهمة تدريب الاتحاد منذ شهر يوليو الماضي، يبحث عن طريقة للرحيل عن الفريق السعودي والعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وولفرهامبتون.

وأشار الموقع إلى أن البرتغالي جورجي مينيدز مدير أعمال المدرب، سافر بالفعل إلى السعودية، من أجل البحث عن إنهاء التعاقد مع الاتحاد.

جاء ذلك بعدما رفض جولين لوبيتجي تدريب وولفرهامبتون مرتين، متمسكًا باستمراره في إسبانيا، حتى بعد إقالته من تدريب إشبيلية.

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ما هو الموقف القانوني لنونو سانتو؟

القانوني أحمد الشيخي كشف عن الموقف القانوني للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد رغبته في الرحيل عن الاتحاد والعودة إلى إنجلترا.

ونشر الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "الوكالة التي يتعامل معها السيد نونو سانتو، تعتمد على ما يُسمى ببنود الـ"release" في عقودها كإجراء معتاد".

وتابع: "بالتالي: لينهي سانتو عقده مع الاتحاد، يحتاج لتفعيل هذا البند (إن وجد في عقده فعلًا)، بحيث يدفع هو أو وولفرهامبتون مبلغًا محددًا ويُغادر، بالتوفيق للاتحاد والكل".

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