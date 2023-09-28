رغم تأزم وضعه .. مفاجأة حول موقف برشلونة بعد اتهامه رسميًا في قضية نيجريرا

ماذا يدور في الغرف المغلقة في برشلونة بعد توجيه القاضي اتهام رسمي له في قضية نيجريرا؟

يتطلع الكثيرون لمعرفة ما يدور في الغرف المغلقة في نادي برشلونة الإسباني بعدما تم توجيه التهمة بشكل رسمي له في القضية الشهيرة بـ"نيجريرا".

طوال الأشهر الماضية، سيطرت "قضية نيجريرا" على الوسط البرشلوني، وسط ادعاءات بتقديم النادي الكتالوني رشوة لخوسيه نيجريرا؛ النائب السابق للجنة الحكام، قبل أن يوجه مؤخرًا خواكين أجيري؛ رئيس محكمة التحقيق الأولى في مدينة برشلونة، التهمة بشكل رسمي.

من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عما يدور في النادي بعد توجيه الاتهام رسميًا، موضحة بحسب مصادرها في البرسا أنه لم يصل أي خطاب رسمي للنادي بعد بهذا الاتهام.

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أما عن رد الفعل، فأكدت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإسباني لم يتفاجأوا بقرار رئيس محكمة التحقيق، بل أن الفريق القانوني في برشلونة يعمل بالفعل منذ أشهر على فرضية توجيه اتهامات رسمية له، وجهز نفسه لكافة الاحتمالات، لكن في الوقت نفسه ليس هناك نية حاليًا لاتخاذ أي إجراء إلى أن يجد جديد.

جدير بالذكر أن الاتهامات وجهت تحديدًا لرئيسي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بجانب خوسيه نيجريرا وأبنائه.

ومن المحتمل أن تتسبب هذه الاتهامات في حرمان برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك النادي في النسخة الحالية بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من التحقيقات.