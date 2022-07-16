رغم بطولات الهلال .. "الفيصلي صاحب المشاركة السعودية الأفضل في آسيا"

الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا 4 مرات

ناقش برنامج الحصاد الرياضي في حلقته مساء أمس الجمعة مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا منذ 2003، وقد اختار الناقد الرياضي خالد أبو غانم الفيصلي كأفضل فريق مثل الكرة السعودية في البطولة القارية رغم تتويج الهلال بلقبين.

الفيصلي يشارك في دوري أبطال آسيا هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، ورغم نتائجه السلبية في الدوري السعودي والتي قادته للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن نجح في تخطي دور المجموعات وسيُواجه فولاد خوزستان الإيراني في دور الـ16 خلال فبراير القادم.

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الصحفي علي هبة رأى أن الهلال هو أسوأ الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب استبعاده من نسخة 2020 بعدما هاجم فيروس كورونا لاعبيه ومنعه من دخول آخر مباريات دور المجموعات بالنصاب القانوني اللازم، إذ وصف الأمر بالانسحاب وليس الاستبعاد.

الناقد الرياضي مبارك الشهري اتفق مع هبة باختيار مشاركة الهلال في 2020 الأسوأ في تاريخ الأندية السعودية، بقوله "أسوأ مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا كانت في نسخة 2020، مشاركة الضجيج الأزرق، الهلال انسحب ويغضب حين يصفه أحد ما بالفريق المنسحب".

🗣 مبارك الشهري :

الهلال يتزعم المشاركات السلبية في تاريخ الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا..

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/N22TErjjDG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 15, 2022

وأكد الشهري أن الزعيم يتزعم مشاركات الأندية السعودية السلبية في آسيا، وقد استعرض مشاركات الفريق وخروجه 3 مرات من دور المجموعات وخسارته بالخمسة أمام الشارقة، لكن الغريب كان حديثه عن فوزه باللقب في 2021 ومشاركته في النسخة الحالية، حيث قال "لا أعلم هل أعتبر فوزه باللقب في نسخة 2021 وتواجده في النسخة الحالية مشاركة ممتازة أم لا، وذلك لأن المفترض ألا يُشارك الفريق لاحتجاجه على الانسحاب، ولولا مجهودات مسؤولي الاتحاد السعودي ومساهمتهم في عدم وصول الاحتجاج للجنة الانضباط في الاتحاد القاري لاستبعد الهلال من النسختين".

أبو غانم اتفق مع هذا الرأي وأكد دعمه لاختيار مشاركة الهلال في 2020 الأسوأ في تاريخ الأندية السعودية، واصفًا ما حدث بأنه خطأ إداري من النادي تمثل في عدم تسجيل 35 لاعبًا في قائمته القارية بدلًا من 27.

وأضاف "الاتحاد الآسيوي كان مرنًا جدًا في تعامله مع الهلال خلال تلك الأزمة لكن إدارة النادي قررت الانسحاب حفاظًا على صحة اللاعبين وهذا قرار يعود لهم، لكن هناك حقيقة وهي أن الإدارة أخطأت في عدم قيد 35 لاعبًا في القائمة بدلًا من 27، لو فعلت ذلك كانت ستجد لاعبين جاهزين لخوض المباريات".

🗣 خالد أبو غانم :

الفيصلي أفضل مشاركة في دوري أبطال آسيا ..

🗣 مبارك الشهري :

مادام الفيصلي محاط بأصحاب النظارات السوداء ما راح يشوف خير

الحصاد الرياضي ...@alghanim70

@Mubark_m9 pic.twitter.com/9a6bmacQOI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 15, 2022

وأضاف حول النادي صاحب أفضل مشاركة "بحسابات النسبة والتناسب نجد أن الفيصلي هو الفريق السعودي الأفضل في دوري أبطال آسيا، لأنه نجح في تخطي دور المجموعات من مشاركته الأولى وهو سيكون بطل تلك النسخة، سيكون البطل رغم لعبه في دوري الدرجة الأولى السعودي".

يُشار إلى أن الهلال يمتلك 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا بنظاميه القديم والجديد، إذ فاز به أعوام 1991 و2000 و2019 و2021، ويُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم.