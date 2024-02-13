رغم بدايته المخيبة .. فيرديناند يكشف توقع رونالدو نجاح مواطنه في مانشستر يونايتد

يبدو أن رونالدو لديه ما يلزم ليُصبح مدربًا أو كشاف لاعبين مستقبلًا

كشف ريو فيرديناند عن توقع كريستيانو رونالدو نجاح مواطنه دييجو دالوت في مانشستر يونايتد رغم بدايته الصعبة والمخيبة.

المدافع البرتغالي انضم لليونايتد برغبة من جوزيه مورينيو عام 2018 وسط توقعات وآمال كبيرة، لكنه لم ينجح كثيرًا وعانى من عدة إصابات، ولذا غادر بالإعارة إلى ميلان موسم 2020-2021 حيث تطور هناك وأظهر مستوى جيدًا للغاية.

ورغم محاولات ميلان شرائه نهائيًا إلا أن مانشستر يونايتد قرر استعادة اللاعب وقد أصبح بعد عودته أحد العناصر الأساسية والمهمة في الفريق، وهو ما دفع فيرديناند للتراجع عن رأيه السابق به والاعتراف بتطوره وتحسنه الملفت.

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أسطورة دفاع الفريق الإنجليزي تحدث عن دالوت خلال حواره في "بودكاست فايف" موضحًا رأي رونالدو الثاقب به، إذ قال "شككت في قدرات دالوت سابقًا، حتى إني تحدثت مع رونالدو عنه، قلت له "هل هو جيد حقًا؟"، فأجابني الدون "سيعمل بجد ويُحسن نفسه وأثق أنه سيتحسن بنسبة 100%"".

أضاف "رونالدو كان يرى ما يحدث خلف الكواليس وهو ما جعله يُدرك ذلك، تواجدت بعدها في ملعب التدريب وقد قلت لدارين فليتشر أن دالوت أثار إعجابي حقًا، قال دارين أنه مجتهد جدًا وسيصل للمستوى الذي يريده. مع هذا فمازلت أرى أنه بحاجة للتحسن قليلًا في الجوان الدفاعية".