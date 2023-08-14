رغم إحراج الهلال له .. نواف العقيدي ينفجر "غضبًا": ما حدث مع النصر لم نراه في العالم!

حارس النصر غاضب وهاجم مسؤولي الكرة السعودية..

SHAHID

رغم تقديمه أداء متواضع في مواجهة الاتفاق إلا أن نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر السعودي، خرج لإلقاء التهم على البعض عقب المباراة، محملًا المسؤولين مسؤولية ما حدث.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي خسر اليوم الإثنين، المباراة الافتتاحية له في دوري روشن السعودي 2023-2024م، أمام الاتفاق، بثنائية مقابل هدف وحيد.

الثنائية جاءت من أخطاء فادحة للعقيدي، وتحديدًا الهدف الأول، الذي أمسك به الكرة في الهواء، وأثناء نزوله للأرض، اصطدمت يده بكتف لاعب الخصم، ليضعها الأخير في الشباك بنجاح.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال العقيدي، خلال تصريحاته لقناة "SSC"، عقب المباراة: "إن شاء الله نعوض في المباراة القادمة، لعبنا بنقص عددي في ظل الإجهاد بعد البطولة العربية، لجنة المسابقات تُسأل عن ذلك، كل يومين كنا نخوض مباراة في كأس الملك، والليلة نخوض مباراة في الدوري بعد 48 ساعة من النهائي، لا أتوقع أن أي فريق في العالم يمكن أن يسويها".

تأتي هذه التصريحات بعد ثلاث ساعات تقريبًا من فوز الهلال أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة نفسها، رغم أنه كان خصم النصر قبل أقل من 48 ساعة في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

وحول الهدف الأول، علق الحارس: "شاهدوا إعادة الهدف، وأترك الحكم عليه للجمهور، منذ زمن ومثل هذه الأخطاء تحدث، الحمد لله، وبالنسبة لي سأعوض فريقي في اللقاء المقبل".

يذكر أن النصر قبل أقل من 48 ساعة توج بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، على حساب جاره الهلال، ولم توافق لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، على طلبهما بتأجيل مباراتي الجولة الأولى في دوري روشن.

SHAHID