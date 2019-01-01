رغم اهتمام يوفنتوس.. إنزاجي يقترب من التجديد في لاتسيو

نادي العاصمة لا يزال متمسكاً بمدربه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو سيوقع عقداً جديداً مع الفريق هذا المساء.

وبحسب مصادر إيطالية متعددة، فإن إنزاجي قد أنهى اتفاقه المبدئي مع إيجلي تاري المدير الرياضي مساء الأمس.

ومن المقرر أن يلتقي المدرب برئيس النادي كلاوديو لوتيتو لإنهاء الأمور بشكل رسمي، وتوقيع العقد الذي يمتد ليونيو 2021.

ويشمل العقد هذا العام الإضافي عن عقده السابق (حتى 2020) بالإضافة لراتب أفضل، ووعود بتحسين قائمة الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن إنزاجي قاد لاتسيو للمركز السابع في ترتيب الكالتشيو، بالإضافة إلى الفوز بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، ليتأهل الفريق لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، ويعد هدفاً ليوفنتوس وميلان بحسب التقارير.