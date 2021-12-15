رغم إمكانية الفكرة.. سبب جوهري يعقد انتقال أوباميانج إلى برشلونة

يعد التعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل أولوية قصوى لنادي برشلونة الإسباني، في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، والتي تفاقمت مع إعلان الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الاعتزال لأسباب صحية.

آخر مهاجم ارتبط بالانتقال إلى برشلونة هو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

وكانت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية قد أكدت أن برشلونة يرغب في ضم المهاجم الجابوني عبر صفقة تبادلية تشهد انتقال الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى آرسنال.

لكن يبدو أن تلك الفكرة لن تكتمل، رغم رغبة أوباميانج القوية في مغادرة آرسنال خلال يناير المقبل.

لماذا يعد انتقال أوباميانج إلى برشلونة صعبًا؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تشير إلى أن راتب أوباميانج المرتفع قد يجعل خطوة انتقاله إلى برشلونة شبه مستحيلة.

ويحصل أوباميانج على 20 مليون يورو سنويًا في آرسنال، وهو ما يجعل فكرة انتقاله إلى برشلونة في ظل الوضع المالي الدقيق والمعقد في النادي الكتالوني صعبًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج ليس على استعداد لاتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقلل راتبه في الفترة الأخيرة من مسيرته الكروية.

لماذا يرغب أوباميانج في مغادرة آرسنال؟

أوباميانج يعيش أزمة كبرى مع آرسنال، بعد قرار ميكيل أرتيتا مدرب "الجانرز" بتجريده من شارة القيادة بسبب مشاكل انضباطية.

وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال في صيف 2023، ويبدو أنه لا مفر الآن من مغادرته حتى يتمكن النادي الإنجليزي من الحصول على بعض المال بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم المقبل.

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