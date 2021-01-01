ليفربول

رغم الهزيمة .. محمد صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد

كتب | عبده الليثي
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Salah Liverpool 2021
Getty
محمد صلاح يقدم تحية وتقدير لمنتخب مصر لكرة اليد

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التحية والتقدير لمنتخب بلاده لكرة اليد، رغم الهزيمة والخروج أمام الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم.

وودع منتخب مصر لكرة اليد البطولة، أمام الدنمارك بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية بين الطرفين، في النسخة التي تقام على الأراضي المصرية.

ورغم الهزيمة وجه محمد صلاح رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم، بعد الأداء المميز للغاية الذين قدموه أمام بطل أوروبا والعالم الدنمارك.

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وقال صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم".

وتابع نجم منتخب مصر لكرة القدم حديثه قائلًا: "فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات"، مشيرًا إلى أداء اللاعبين القوي في اللقاء.

منتخب مصر لكرة القدم قدم ملحمة كروية على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى تفوق الدنمارك قبل اللقاء بمراحل إلا أنهم وصلوا معهم لركلات الترجيح.

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